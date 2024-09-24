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Spor

Portekiz'de Türk gecesi! Benfica'da Kerem ve Orkun sahne aldı!

Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Benfica'nın ikinci golü Orkun Kökçü'den geldi. Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

24 Eylül 2024 Salı 00:16 - Güncelleme:
Portekiz'de Türk gecesi! Benfica'da Kerem ve Orkun sahne aldı!
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Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica, Boavista deplasmanına konuk oldu. Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün damga vurduğu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Vangelis Pavlisis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90. dakikada Arthur Cabral attı.

Benfica'nın ilk iki golünde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı. Milli futbolcu, Galatasaray'dan transferi sonrası Benfica'da 3 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Zeki Amdouni'ye bıraktı. Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 13 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Boavista, 5 puanda kaldı.

Benfica, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gil Vicente'yi ağırlayacak. Boavista, Santa Clara deplasmanına gidecek.

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