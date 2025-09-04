İSTANBUL 30°C / 22°C
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Portekiz ekibi Braga forması giyen 26 yaşındaki genç orta sah oyuncusu Rodrigo Zalazar'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

4 Eylül 2025 Perşembe 08:59
Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerini art arda duyurarak taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Portekiz basınına göre, Sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Braga'nın yıldız ismi Rodrigo Zalazar'a çevirdi.

19 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST

2023-2024 sezonunda 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Braga'ya transfer olan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen Zalazar, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

BÜYÜK KATKI SAĞLADI

1.78 cm boyundaki dinamik orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi elemelerinde ise 6 maçta 3 gol atarak Braga'nın gruplara kalmasında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde resmi teklif yapması ve transferin seyrinin Braga'nın taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.

