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Portekizli yorumcu Luis Rodrigues: Sinan Gümüş Galatasaray’da neden daha çok forma giymediğine şaşırdım

Portekizli gazeteci Luis Rodrigues, Benfica’nın transfer gündemindeki Sinan Gümüş’ün Porto-Galatasaray maçındaki performansını yorumladı.

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Porto-Galatasaray maçını yerinde takip eden ve yayıncı kuruluş için yorumlayan Luis Rodrigues, karşılaşmayı değerlendirdi. Estadio do Dragao’da gördüğü Galatasaray’ı anlatan Portekizli gazeteci, Benfica’nın transfer gündemindeki Sinan Gümüş ile ilgili düşüncelerini de aktardı, şunları söyledi: 

“Porto karşısındaki Galatasaray’ı genel olarak beğendim. Oyunu yayma anlamında iyilerdi ancak Eren Derdiyok’un olmaması, ileride atakların gelişimi konusunda bir eksiklik oluşturdu. Hepsinden öte, sahada Galatasaray adına gol atacak, skor üretecek bir oyuncunun varlığına ihtiyaç olduğu görülüyordu”

Daha çok oynuyor olması gerekir 

“Sinan Gümüş sürpriz isimdi. Çok iyi bir maç çıkardı. Takım ataklarına katılımı çok iyiydi, takım arkadaşlarıyla uyumluydu. Galatasaray’da neden daha çok forma giymediğine şaşırdım”

En zayıf halka defansın ortası 

“Galatasaray’ın en zayıf yanı defansının ortasıydı. Maicon iyi değildi. Serdar Aziz Marega tarafından hep geçildi. Nagatomo ise defansif olarak zor bir gece geçirdi, onu kompanse etmekte zorlandılar”

G.Saray - Porto gruptan çıkar

"Aslında dengeli bir maçtı. Kaleciler maçın en iyi isimleriydi. Galatasaray yediği gole cevap veremeyince Porto kazanmayı hak etti. Buna karşın ben grubun en güçlü iki takımının bunlar olduğunu düşünüyorum, her ne kadar Schalke deplasmanda Lokomotiv’i yenmiş olsa da… Galatasaray ve Porto ilk iki sırada ikinci tura çıkacaklardır”

(Skorer)

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