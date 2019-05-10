Portland seride durumu eşitledi

Damian Lillard'ın 17’si üçüncü çeyrekte olmak üzere toplam 32 sayı attığı maçta, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets'ı 119-108 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisini yedinci maça götürdü.

Son olarak 2000 yılında konferans finali gören Portland'da Damian Lillard 32 sayı ile galibiyetin mimarı olurken, CJ McCollum 30 sayı, 6 ribaund, 3 asist, kenardan gelen Rodney Hood 25 sayı, 4 ribaund ile oynadı.

2009’dan bu yana ilk kez konferans finaline çıkma şansını değerlendiremeyen Denver Nuggets'ta Nikola Jokic'in 29 sayı, 12 ribaund, 8 asist, Jamal Murray'ın 24 sayı, 10 ribaund, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önlemede yeterli olmadı.

Serinin yedinci maçı 12 Mayıs Pazar sabahı Denver Nuggets'ın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım Batı Konferansı finaline yükselecek.

(AA)