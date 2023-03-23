Portland Trail Blazers, 6 maç sonra kazandı

Portland Trail Blazers, Utah Jazz'ı 127-115 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Blazers'ta Damian Lillard, 30 sayı kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Utah Jazz'da 40 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan Lauri Markkanen'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 125-127

Miami Heat-New York Knicks: 127-120

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 114-118

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 91-116

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 130-125

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 130-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 125-124

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-127

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 122-111