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Spor

Porto ve Rio Ave, Christian Atsu'yu unutmadı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ve çevre illerde büyük bir felakete yol açan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu, eski takımı Porto'nun Rio Ave ile oynayacağı maç öncesinde anıldı.

AA19 Şubat 2023 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Porto ve Rio Ave, Christian Atsu'yu unutmadı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu, eski takımları Porto ile Rio Ave arasındaki lig maçı öncesi anıldı.

Portekiz liginin 21. haftasında Porto'nun Dragao Stadı'nda Rio Ave'yi ağırladığı mücadele öncesi, iki takımın futbolcuları taraftarların alkışları eşliğinde sahaya Atsu'nun formalarıyla çıktı.

Profesyonel kariyerine 2011'de Porto ile başlayan Atsu, sonrasında Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti.

Portekiz Ligi'nde toplam 44 maça çıkan Atsu, 7 gol atıp, 5'te asist yapmıştı. Portekiz Ligi'nde gösterdiği performans ona İngiltere Premier Lig'in kapılarını açmıştı.

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