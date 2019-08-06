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Porto Vincent Abaoubakar'ı kadroya almadı

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar, Porto'nun Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna alınmadı.

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Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Krasnodar ile eşleşen Porto, deplasmanda oynayacağı ilk maçın kadrosunu açıklarken kadroda Vincent Aboubakar yer almadı.
 
Portekiz ekibinin Krasnodar ile oynayacağı maçın kadrosunda Vincent Aboubakar'ın dışında Diogo Queiros ve Diogo Leite yer almadı. A Bola'nın haberine göre Porto, bu 3 futbolcuyu 'transfer görüşmesi' yapmaları için Portekiz'de bıraktı.
 
PORTEKİZ'DEN GALATASARAY İDDİASI!
 
Haberin detayında Aboubakar'ın Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığı, diğer iki oyuncunun da Avrupa'dan takımlar ile temas halinde olduğu ve bu yüzden Rusya'ya götürülmedikleri belirtildi.
 
Sakatlığının ardından Porto Teknik Direktörü Serrgio Conceiçao'nun gözüne giremeyen 27 yaşındaki Kamerunlu golcü, sezon başı hazırlık maçlarında da yeteri kadar şans bulamamıştı. Portekiz ekibinin, Aboubakar'ın maaşından kurtulmak için kendisine kulüp aradığı kaydediliyordu.
 
Vincent Aboubakar ile Galatasaray'ın dışında eski takımı Beşiktaş ilgileniyor. 
 
(Sporx)

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