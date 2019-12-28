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Spor

Porto'dan Galatasaray'ı mutlu eden haber

Portekiz devi Porto 4 yıldız futbolcusunu satışa çıkardı.

28.12.2019  16:12 - Güncelleme: 28.12.2019  16:12
TM Dijital Haber Merkezi
 
Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Rus ekibi Krasnodar’a elenen ve maddi anlamda büyük darbe alan Porto 4 yıldız futbolcusunu satışa çıkardı.
 
TELLES'İN SATIŞI GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ
 
Ligde Benfica’nın 4 puan gerisinde olan ve UEFA FFP kriterlerine göre en az 70 milyon euro’yu kasasına koymak zorunda kalan Porto’nun Alex Telles, Tiquinho, Marega, Danilo gibi oyuncularını gözden çıkardığı belirtilirken, Avrupa’nın dev kulüplerinin şimdiden Portekiz ekibiyle bağlantıya geçtikleri ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndan lider çıkan mavi beyazlılar büyük bir değişime gitmeye hazırlanırken, Telles’in satışını bekleyen Galatasaray’ın da gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
 
Alex Telles (sol bek): 24 maç 4 gol 6 asist
Danilo (orta saha): 23 ma. 1 asist
Tiquinho (forvet): 22 maç 9 gol 1 asist
Marega (forvet): 20 maç 6 gol 4 asist

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