28.12.2019 16:12 - Güncelleme: 28.12.2019 16:12

TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Rus ekibi Krasnodar’a elenen ve maddi anlamda büyük darbe alan Porto 4 yıldız futbolcusunu satışa çıkardı.

TELLES'İN SATIŞI GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ

Ligde Benfica’nın 4 puan gerisinde olan ve UEFA FFP kriterlerine göre en az 70 milyon euro’yu kasasına koymak zorunda kalan Porto’nun Alex Telles, Tiquinho, Marega, Danilo gibi oyuncularını gözden çıkardığı belirtilirken, Avrupa’nın dev kulüplerinin şimdiden Portekiz ekibiyle bağlantıya geçtikleri ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndan lider çıkan mavi beyazlılar büyük bir değişime gitmeye hazırlanırken, Telles’in satışını bekleyen Galatasaray’ın da gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Alex Telles (sol bek): 24 maç 4 gol 6 asist

Danilo (orta saha): 23 ma. 1 asist

Tiquinho (forvet): 22 maç 9 gol 1 asist

Marega (forvet): 20 maç 6 gol 4 asist