05 Şubat 2021 Cuma 00:56 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 00:56

Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto'nun karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı.

Porto'nun 26 yaşındaki savunmacısı Nanu, maçın son dakikalarına yaklaşılırken yaşanan pozisyonda Belenenses kalecisi Kritciuk ile çarpıştı. Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdehale etti ve ardından ambulans sahaya girdi. Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının göz yaşlarını tutamadığı gözlenirken Nanu hastaneye kaldırıldı.

Takım kaptanı eski Beşiktaşlı Pepe, Nanu'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi verirken yaptığı açıklamada, "Ambulanstaki doktorların söylediğine göre Nanu uyandı ve bilinci açıldı" sözlerini kullandı.