Pota derbisinin galibi Beşiktaş

25 Aralık 2021 Cumartesi 15:29 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:29

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı 66-57 yendi.

Beşiktaş HDI Sigorta bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk, Dorukhan Kalyoncu

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 9, Eda Şahin 1, Melis Gülcan 16, Davis 17, Krajisnik 10, Sude Yılmaz 2, Gizem Başaran Turan 2, Mısra Albayrak, Arifecan Vardar

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 16, Jakobsone 12, Johhson 6, Melek Uzunoğlu, Call 18, Simmons 5, İrem Naz Topuz 7, İlayda Güner 2, Elif Bayram, Draskicevic

1. Periyot: 15-20

Devre: 34-26

3. Periyot: 44-49