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Spor

Potada 29. hafta derbiyle başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak. Haftanın ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:32
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Nisan Cumartesi:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.15 Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka (Ankara)

18 Nisan Pazar:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

17.15 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

Öte yandan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşması ertelendi.

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