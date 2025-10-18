İSTANBUL 20°C / 14°C
Potada derbi haftası! Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki köklü kulübü Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşacak.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, yarın Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Özgök ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, haftaya averajla 7. sırada başladı.

Aynı şekilde çıktığı 3 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrılan, 1 kez de mağlup olan sarı-lacivertli takım ise averajla rakibinin 3 basamak üstünde 4. sırada kendine yer buldu.

