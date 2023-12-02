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Spor

Potada derbinin adı: Beşiktaş-Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

2 Aralık 2023 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
Potada derbinin adı: Beşiktaş-Fenerbahçe
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Potada derbi zamanı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

Beşiktaş Emlakjet'te son durum

Beşiktaş Emlakjet bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı dokuz maçta altı galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar son olarak 25 Kasım Cumartesi günü konuk olduğu Pınar Karşıyaka'ya 94-85 mağlup oldu. Beşiktaş'ta Jonah Mathews 16, Angel Delgado 15, Egehan Arna 12 sayı üretti.

Beşiktaş, bu sezon EuroCup'ta mücadele ediyor. A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Emlakjet, bu organizasyonda oynadığı dokuz maçta altı galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak 29 Kasım Çarşamba günü Belgrad'ta karşılaştığı Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 81-75 mağlup oldu. Beşiktaş Emlakjet'te Derek Needham 16, Jonah Mathews 15, Matthew Mitchell 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da son durum

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de son olarak 30 Kasım Perşembe günü Real Madrid'i konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi bir uzatma bölümü sonunda 100-99 Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe'de Marko Guduric 21, Scottie Wilbekin 19, Yam Madar 17 sayı üretti. Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de 11 maçta altı galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasında 26 Kasım Pazar günü Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 96-85 kazanarak dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 19, Melih Mahmutoğlu 18, Nigel Hayes-Davis 17 sayı üretti.

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