8 Şubat 2026 Pazar
Spor

Potada derbinin kazananı Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı son topta 79-77 mağlup etti.

8 Şubat 2026 Pazar 17:43
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve baştan sona kadar kıran kırana geçen derbide kazanan Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı son topta 79-77 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozecco, Fenerbahçe derbisinde ikinci teknik faulün ardından dördüncü çeyrekte ihraç edildi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 17. galibiyetini elde etti. Galatasaray, sekizinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

