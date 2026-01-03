İSTANBUL 14°C / 13°C
  Potada dev derbi! Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe
Spor

Potada dev derbi! Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam eden siyah-beyazlılar, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler ise rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmak istiyor.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 10:31
Potada dev derbi! Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi yarın yapılacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanı 11'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.

