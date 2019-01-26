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Potada dev derbi Fenerbahçe Beko'nun

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 yenerek rakibi karşısındaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

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BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maçı Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdü. İlk yarısını 36-32 önde kapattığı maçtan 21 sayı farkla 79-58 galip ayrıldı.
 
Rakibi karşısında son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük skorla alan sarı-lacivertliler, 6 yıllık yenilmezlik serisine bir galibiyet daha ekledi. Fenerbahçe Beko'nun böylece rakibi karşısındaki galibiyet serisi 16 maça çıktı.
 
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 2 maçlık deplasman yenilgi serisini de bitirdi ve 15. maçında 13. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Sompo Japan ise ligde üst üste 2. toplamda da 7. yenilgisini aldı.
 
- Ligdeki seri 18 oldu
 
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki galibiyet serisini ise 18 maça yükseltti.
 
Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 18 lig maçını da kazandı.
 
- Obradovic'in Beşiktaş'a karşı yenilgisi yok
 
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.
 
Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.

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