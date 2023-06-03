İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Potanın Perileri, Belçika'ya mağlup oldu
Spor

Potanın Perileri, Belçika'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Belçika'ya 84-66 mağlup oldu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Potanın Perileri, Belçika'ya mağlup oldu
ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldi Belçika'ya 84-66'lık skorla kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, Cordoba Şehir Turnuvası'ndaki ikinci ve son maçında Belçika ile karşılaştı.

Vista Alegre Belediye Spor Sarayı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 39-33 geride kapatan milliler, parkeden 84-66 mağlup ayrıldı.

A Milli Takım'da Tilbe Şenyürek 18, Sevgi Uzun ise 13 sayı ile oynadı. Belçika'da ise Julie Vanloo 20 sayı ile maçı bitirdi.

Milliler, dün ev sahibi İspanya ile yaptığı maçı da 76-37 kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.