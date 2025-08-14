İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Potanın Perileri, FIBA sıralamasında 1 basamak yükseldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 17:27
Potanın Perileri, FIBA sıralamasında 1 basamak yükseldi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal kupa turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinci, Fransa üçüncülüğünü sürdürdü. Sıralamada arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) şampiyonluğu yaşayan Belçika, İspanya'nın önüne geçti ve beşinciliğe yerleşti. Türkiye ise 1 basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.

Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:

1. ABD: 880,9 puan

2. Avustralya: 719,6 puan

3. Fransa: 719,2 puan

4. Çin: 712,7 puan

5. Belçika: 702,1 puan

6. İspanya: 698,2 puan

7. Kanada: 661,6 puan

8. Nijerya: 640,1 puan

9. Brezilya: 637,8 puan

10. Sırbistan: 615,2 puan

11. Japonya: 613,3 puan

12. Almanya: 602,4 puan

13. Porto Riko: 534,3 puan

14. İtalya: 477,6 puan

15. Kore: 474,7 puan

16. TÜRKİYE: 392 PUAN

17. Çekya: 389,2 puan

18. Mali: 343,7 puan

19. Kolombiya: 331,6 puan

20. Macaristan: 325,2 puan

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA
  • sıralama

