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Spor

Potanın Perileri, hazırlık turnuvasında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İstanbul'da hazırlık turnuvası düzenlenecek.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Potanın Perileri, hazırlık turnuvasında
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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 15-25 Haziran'da Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılacak.

Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu ve Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 25-27 Mayıs'ta oynanacak müsabakalarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çekya ve Letonya mücadele edecek.

Basketbolseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği organizasyonda millilerin maçları, TBF YouTube kanalından yayımlanacak.

Turnuvada program şöyle:

YARIN:

20.00 Türkiye-Çekya (Sinan Erdem)

26 MAYIS CUMA:

17.00 Almanya-Çekya (Ahmet Cömert)

20.00 Türkiye-Letonya (Ahmet Cömert)

27 Mayıs Cumartesi:

16.00 Letonya-Çekya (Ahmet Cömert)

19.00 Almanya-Türkiye (Ahmet Cömert)

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