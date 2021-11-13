Potanın Perileri, Polonya'yı konuk edecek

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Milli takım, grubundaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekibin grubunda Polonya ve Slovenya'nın yanı sıra Arnavutluk bulunuyor.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları, üç pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım, ikinci pencere 24-27 Kasım, üçüncü pencere de 9-12 Şubat 2023'te yapılacak.
A Milli Takım, Polonya ile yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, ilk kez 6 Haziran 1988'de Seul Olimpiyat Oyunları elemelerinde karşılaştı ve Polonya maçı 57-36 kazandı.
Milliler, rakibi karşısında ilk galibiyetini 27 Kasım 2002'de oynanan 2003 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 85-57'lik skorla aldı.
Türkiye ile Polonya arasında daha önce oynanan 17 müsabakada ay-yıldızlıların 9 galibiyeti bulunuyor.