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Spor

Potanın Perileri, Polonya'yı konuk edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Polonya'yı konuk edecek.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:13
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Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Milli takım, grubundaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda Polonya ve Slovenya'nın yanı sıra Arnavutluk bulunuyor.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları, üç pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım, ikinci pencere 24-27 Kasım, üçüncü pencere de 9-12 Şubat 2023'te yapılacak.

POLONYA İLE 18. MAÇ

A Milli Takım, Polonya ile yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ilk kez 6 Haziran 1988'de Seul Olimpiyat Oyunları elemelerinde karşılaştı ve Polonya maçı 57-36 kazandı.

Milliler, rakibi karşısında ilk galibiyetini 27 Kasım 2002'de oynanan 2003 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 85-57'lik skorla aldı.

Türkiye ile Polonya arasında daha önce oynanan 17 müsabakada ay-yıldızlıların 9 galibiyeti bulunuyor.

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