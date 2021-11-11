Potanın Perileri, Slovenya'yı 78-62 ile geçti

DHA 11 Kasım 2021 Perşembe 22:17 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:17

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Slovenya'yı 78-62 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

Potanın Perileri, mücadelenin ilk periyodunu 27-14, ilk yarısını ise 46-20 önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-38 önde kapatan A Milli Takım, mücadeleden 78-62 galip ayrıldı. Potanın Perileri'nde Olcay Çakır Turgut 16 sayıyla mücadele ederken, Slovenya'da Oblak ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Emine Sporel Özakat, Serhan Antalyalı, Resul Kerse, Alper Arıkoğlu, Aydın Şerbetçioğlu, Efe Oğuz ve TBF yetkilileri ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yöneticileri takip etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Kodeljevo

HAKEMLER: Alexandre Deman, Mihkel Manniste, Alin Faur

SLOVENYA: Baric 4, Oblak 21, Jakovina 8, Gorsic 8, Friskovec 4, Debeljak 6, Senicar 3, Kroselj 8, Jelenc

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 10, Olcay Çakır Turgut 16, Merve Aydın 10, Bahar Çağlar Ökten 10, Stokes 11, Tuğçe Canıtez 4, Gökşen Fitik 3, Esra Ural Topuz 4, Şerife Alperi Onar 5, Sevgi Uzun, Melis Gülcan 4, Manolya Kurtulmuş 1

1'İNCİ PERİYOT: 14-27

İLK YARI: 20-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-64