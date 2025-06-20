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Spor

Potanın Perileri, Yunanistan maçına hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı maçın çalışmalarını tamamladı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Potanın Perileri, Yunanistan maçına hazır
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yarın ev sahibi Yunanistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını, Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan milli takım, Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.

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