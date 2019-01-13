Prag’tan TETTEH için kötü haber geldi

CİM-BOM’UN gol sorununu çözmek için listesinde ön sırada yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh’e kulübünden izin çıkmadı. Sparta Prag’ın antrenörü Radoslov Kovac, Çekya basınına “Benjamin bizim için çok önemli. Onu sezon sonuna kadar kadromuzda tutacağız” açıklamasını yaptı. Galatasaray 21 yaşındaki 1.91’lik golcü için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro da satın alma opsiyonu sunmuştu. Aslan’ın Sparta Prag’ı ikna için çözüm aradığı öğrenildi.