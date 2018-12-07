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Prandelli Genoa ile anlaştı

İtalya Serie A ekibi Genoa teknik direktörlüğe Cesare Prandelli'nin getirildiğini açıkladı.

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İtalya Serie A takımlarından Genoa, Cesare Prandelli'yle teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Galatasaray'ın da eski teknik direktörü olan tecrübeli teknik adam, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve yerine yine eski bir Galatasaray teknik direktörü olan Roberto Mancini getirilmişti.

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