Prekezi: Yok be kardeşim ne Belhanda'sı hiç beğenmiyorum

Prekazi: Ben hiç beğenemiyorum Belhanda’yı… O ne oynuyor onu da bilmiyorum ama oynuyor işte. Feghouli benim için ondan 3 gömlek daha üstün… Çünkü gösteriyor kendini. Geçen sezon Feghouli müthiş oynadı.

GALATASARAY’IN efsane isimleri arasında yer alan ve 6 sezon boyunca Sarı-Kırmızılı formayı terleten Cevad Prekazi, arkadaşımız Şafak Gözmen’e konuştu.

Sarı-Kırmızılı takımın kendisinde çok ayrı yere sahip olduğunun altını çizen Prekazi, anılarını, şu anki kadroyu ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

TERİM GİTMESE EN AZ 10 SENE ŞAMPİYON OLURDU

Galatasaray-Fatih Terim birlikteliği size neler hissettiriyor?

GALATASARAY’A en başarılı zamanlarını Fatih Terim yaşattı. Hayatında bazen şanslı olmalısın. Fatih Terim geldi ilk sene şampiyon yaptı. Çok iyi bir takım vardı. Popescu, Hagi, Taffarel transfer oldu. Yerli oyuncular da çok iyiydi. Galatasaray'ın o kadrosu Dünya Kupası’nda üçüncü oldu. Türk Milli Takımı’nın ilk 11’inin 8’i Galatasaray’dandı. Yedeklerde bile Galatasaraylı oyuncular vardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor o sıralar pek bir şey yapamadı. Galatasaray ise müthiş işler yaptı. Fatih Terim’le UEFA Kupası’nı kazandı. Sonra Süper Kupa kazanıldı. O takım bana göre devam etmeliydi. Fatih Terim kalsa en az 10 sene şampiyon olurdu. O zaman pek maçları takip edemiyordum. Yayın yoktu, şimdi seyrediyorum Galatasaray'ın bütün maçlarını. İyi oyun oynuyorlar ama takımda bir şeyler eksik gibi geliyor bana...

BONY’Yİ ÖNERDİM İSTEMEDİLER

Galatasaray’a futbolcu önerdiniz mi futbolu bıraktıktan sonra, önerdiyseniz o isimler kimler?

GALATASARAY’A futbolcuları kimler getiriyor. Kim yapıyor transferi ben bilmiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yıllardır bu yanlışı yapıyorlar. Amaç sadece ligde şampiyonluk olmamalı. Önemli olan Avrupa. Avrupa’da bir şeyler yapmalısın. Abuk sabuk takımlara eleniyorlar. Avrupa’da tanınan bir kulüp Galatasaray. Kaç da futbolcu kaçırdılar. Ben önerdim bazı isimleri. Yönetimdeki arkadaşlara söyledim. Wilfried Bony mesela… Benim bir arkadaşımın futbolcusuydu. Hollanda’da oynarken daha gençti önerdim. İstemediler. Hollanda’da kral oldu. İngiltere’de oynadı. Çok iyi futbolcu.

Galatasaray’ın gündemine geçen yıl kaleci Lazar Mikovic geldi. Bu kaleciyi siz mi önerdiniz?

YOK onu bilmiyorum. Kimin önerdiğini de bilmiyorum. Ancak ben kendi talebemi Aleksandar Popovic’i tavsiye ettim Galatasaray’a. Çok genç. Çok iyi bir kaleci. 1999 doğumlu. Şimdi 20 yaşında. Taffarel’in yanında olsun. Çok daha iyi bir kaleci olur. Benim alt yapıda kaptanım olan Veljko Nikolic’i de tavsiye ettim, 17 yaşındayken. O da 20 yaşında şu an. Çok iyi bir oyuncu ama istemediler. Türk genç oyuncu nerede var. Trabzonspor’da birkaç tane çıktı. Galatasaray’dan bir tane çıktı o da gitti.

Galatasaray’da yabancı olarak sizden sonra Hagi, ardından Sneijder frikik ustası olarak geldi, şu anda Galatasaray frikikten gol atamıyor. Atacak oyuncu sizce kimdir, kim frikikleri atmalı?

TUGAY vardı yerli olarak onu unutmayalım. O benim talebemdi. Ancak yerli isimlerden kimse frikik atmayı öğrenmek istemiyor. Ya da onlara gösterecek futbolcu da yok bilemiyorum. Frikik atmak yetenek kabiliyet işi. Yetenekli oyuncu atar frikik. G.Saray’da öyle bir yabancı yok.

Belhanda’yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray’ın 10 numarası... Sizce frikleri o atamaz mı, o yetenekte bir oyuncu değil mi?

YOK be kardeşim Belhanda… 100 frikikten belki 1 tane gol atar. Ben hiç beğenemiyorum Belhanda’yı… O ne oynuyor ben bilmiyorum ama oynuyor işte. Beğenen vardır belki, bir şey demem. Misal ben mavi severim sen siyahı seversin, bu da böyle bir şey. Ben hiç sevmiyorum beğenemiyorum. Ama benim için Feghouli 10 numara. Feghouli benim için ondan 3 gömlek daha üstün. Çünkü gösteriyor kendini. Geçen sezon müthiş oynadı. Ama onun yanında başka biri vardı. Gomis ligde kaç gol attı;32. Bunların kaçını Feghouli attırdı. Feghouli müthiş oynadı. Belhanda ne yaptı?

Galatasaray’da en unutmadığınız an Monaco maçı mı Neuchatel Xamax maçı mı hangisi?

HAYIR, ikisi de değil. Ben şampiyonluğu unutmadım. 14 seneden sonra şampiyon olmuştuk.

Fatih Terim hakkında neler söylersiniz peki?

FATİH Terim bıraktı ben geldim Galatasaray’a… Sadece onun jübile maçında forma giydim. Futbolcu olarak tanımıyorum. Oynamadım, seyretmedim ama teknik adam olarak müthiş biri…

LAKABIM FRİKİK DOKTORU

Frikiklerde siz mi, Hagi mi daha iyi?

BENİM lakabım frikik doktoru. Ben daha iyi frikik atardım tabii ki... Kardeşim ortada. Kaç vuruş yaptım kaç gol oldu. Benim attığım gollerin %90’ı frikikten. Kaç gol attım Türkiye’de biliyor musunuz? 100’den fazla. O zamanlar başka türlü futbol vardı. Oyun değişti. Her şey taktik üzerine kuruldu. Genç 12-13 yaşındaki çocuklara taktik öğretiyorlar alt yapılarda. Peki onların beyni yok mu? Yetenek varken. Onları bırakacaksın. Onlara teknik göstereceksin. Nasıl topa vurulacağını nasıl orta yapacak. Topun neresine vuracak. Kısa uzun pası nasıl verecek. Bunları öğreteceksin ki ayak ve bilek yumuşacık olsun. Elle istediğini yaparsın ama ayakla istediğini yapamazsın. Bu işin bir numarası Johan Cruyff. İşte görüyorsunuz Barcelona’yı, nasıl top oynuyor. Hollanda futbolu böyle. Taktik olarak 4-3-3 çıkıyorlar ama oyunları teknik üzerine… Futbol basit bir oyun ama o basit oynamak zordur. Bunu öğreneceksin. Ama bunun için kafa lazım.

EDIN VISCA SÜPER

Başakşehir’in Türk futbolunda 4 büyüklerin arasından sıyrılıp en yakın rakibinin önünde olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

BEN Başakşehir’i seyrettim. İnanın hiçbir şey görmedim. Lider gibi oynamıyorlar. 4 büyük takımın yanında Başakşehir nasıl lider oldu, bilmiyorum. Onların birkaç futbolcusunu tanıyorum. Avrupa’da oynadılar. Türk futbolcu olarak Emre var. Ön planda olan Emre ve 39 yaşında. Süratli değil. Yürüyerek oynuyor. Arda Turan. Ötekiler, kim yabancı. Braga’dan geldi. Mossoro, Braga’da süper oynadı. Clichy’yi kim istedi. Kimse istemedi. Geldi buraya. Visca süper futbolcu. Keşke başka takımda oynasa.

Şenol Güneş ve milli takım için nasıl değerlendirmede bulunursunuz?

NE söyleyebilirim ki. Ne söyleyeceksin ki Şenol Güneş hakkında… Türk Milli Takımı’nın dünya üçüncüsü olduğunda başında kim vardı; Şenol Güneş. Beşiktaş’ı üst üste iki sene şampiyon yapan kim; Şenol Güneş. Trabzon’da da çok başarılıydı. Hem futbolcu hem teknik adam olarak.