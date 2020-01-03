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Spor

Sturridge için olumlu rapor verdiler

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Daniel Sturridge adım adım Aston Villa'ya yaklaşıyor.

03.01.2020  14:16 - Güncelleme: 03.01.2020  14:16

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdıktan sonra bonservissiz bir şekilde Trabzonspor’a transfer olan ve 13 maçta 7 gol 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Sturridge hakkında Lyon ve Aston Villa’nın hazırladığı rapor hayli dikkat çekti.

'STURRİDGE ONLARDAN DAHA İYİ'

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fransız devi Lyon, Sturridge haricinde Marsilya’da gözden çıkarılan Germain’le de ilgilenirken, Aston Villa’nın tecrübeli teknik direktörü Dean Smith’in ‘Sturrdige, İenacho – Bowen ve Mitrovic’ten daha iyi onu transfer etmeliyiz’ raporu Premier Lig kulübünü ciddi anlamda harekete geçirdi. Ligde kötü günler geçiren Villa 21 puanla 17.sırada yer alırken Sportif Direktör Jesús García Pitarch’ın önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki yıldız futbolcu için Trabzonspor’un kapısını çalacağı öğrenildi.

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