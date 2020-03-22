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Spor

Premier Lig başlama hedefini açıkladı!

İngiltere Premier Lig'in 1 Haziran'da başlayıp 6 haftalık süreçte kalan 9 maçın bitirilmesi planlanıyor. 2020-2021 sezonunun ise 8 Ağustos'ta başlatılarak olabilecek mali kayıpların önüne geçilmeye çalışılacak.

22 Mart 2020 Pazar 00:45 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 00:45
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Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi İngiltere Premier Ligi'nin koronavirüs önlemleri sebebiyle ara vermesinin ardından geri dönüş tarihi merakla bekleniyor.

YENİ SEZON 8 AĞUSTOS

Son resmi açıklamada 30 Mayıs'a kadar ertelendiği duyurulan Premier Lig'in 1 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia ediliyor. Telegraph'ın haberine göre 1 Haziran'da başlatılarak kalan 9 maçın 6 haftaya yayılarak tamamlanması planlanıyor. Maçların tamamlanmasının ardından ise 8 Ağustos tarihinde yeni sezonu başlatmak isteyen yetkililer, iddialara göre bu karar ile de oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmeye çalışılacağı ileri sürülüyor.

Avrupa Şampiyonasının 2021'e ertelenmesi üzerine tüm dünyada liglerin Mayıs ayının sonlarında veya Haziran ayının başlarında başlatılıp sona erdirilmesi yönünde benzer kararların olabileceği de haberin devamında yer aldı.

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