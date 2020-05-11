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Spor

Premier Lig CEO'su Richard Masters: ''Amacımız sezonu tamamlamak''

İngiltere Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, kulüplerin ilk kez yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonun sonlandırılmasını tartıştığını söyledi. Amaçlarının hala sezonu tamamlamak olduğunu belirten Masters buna karşın bütün olasılıkları konuşmak zorunda olduklarını belirtti.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:47 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:47
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Masters, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Salgınla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Masters, "Bugün ilk kez sezonun sonlandırılmasını tartıştık. Amacımız hala sezonu tamamlamak ancak bütün ihtimalleri konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANDA OYNAMAK İSTİYOR"

Taraftarların stat etrafında toplanmasını önlemek için maçların tarafsız sahada oynanması yönündeki teklifin kulüplerce reddedildiğini aktaran Masters, "Sanırım herkes mümkün olduğu sürece kendi evinde ve deplasmanda oynamak istiyor." yorumunu yaptı.

Masters, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kulüpleriyle anlaşarak sözleşmelerini sezon sonuna kadar uzatabileceklerini kaydetti.

İngiltere'de salgına yönelik tedbirler kapsamında profesyonel spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

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