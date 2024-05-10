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Spor

Premier Lig devi, Ernest Muçi'ye gözünü dikti!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Ernest Muçi için Beşiktaş'a 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

10 Mayıs 2024 Cuma 22:23 - Güncelleme:
Premier Lig devi, Ernest Muçi'ye gözünü dikti!
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Beşiktaş'a geldiği kısa süre içinde etkili bir performans göstereceğinin sinyallerini veren Ernest Muçi'ye talip çıktı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Aston Villa, Arnavut oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

İŞTE YAPILACAK TEKLİF

Habere göre; İngiliz ekibi 23 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde bir rakamı gözden çıkardı.

VILLA KARŞISINDA ŞOV YAPMIŞTI

Muçi, Aston Villa'ya, eski takımı Legia Varşova ile rakip olduğu iki maçta toplam üç gol atmıştı. Premir Lig ekibi o maçlardan beri takip ettiği başarılı oyuncu için kısa süre içinde resmi teklif yapacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş'a transferinden bu yana 14 maçta süre bulan Ernest Muçi, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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