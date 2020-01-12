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Spor

Premier Lig devi Arsenal Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig devi Arsenal'in istekli olduğu iddia edildi.

12.01.2020  10:25 - Güncelleme: 12.01.2020  10:25

Daha önce Premier Lig ekiplerinden Newcastle'ın radarında olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu için bu kez Arsenal iddiaları gündeme geldi.

Mirror'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu transferi için Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın istekli olduğu iddia ediliyor. Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın istekli olduğu ve girişimlerin yapılmasını istediği öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu'nun adı daha önce de Newcastle United ile anılmıştı.

25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu bu sezon 18 maçta forma giyip bu maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. A Milli Takımımızın da sürekli oyuncularından olan Çalhanoğlu'nun Serie A'da bu sezon 2 gol 1 asisti var.

(Sporx)

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