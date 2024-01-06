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Spor

Premier Lig devi onu istiyor! Transferin göz bebeği Kenan Yıldız

Juventus forması ile harika bir çıkışa imza atan milli futbolcu Kenan Yıldız'a Avrupa'dan birçok takım talip oldu. Ancak bunlardan Arsenal 18 yaşındaki genç yıldız için oldukça kararlı. İşte detaylar...

6 Ocak 2024 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Premier Lig devi onu istiyor! Transferin göz bebeği Kenan Yıldız
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Juventus'ta son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın transfer döneminin konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor.

EN CİDDİ TALİP ARSENAL

Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan milli futbolcu Kenan Yıldız için en ciddi kulübün Arsenal olduğu Çizme basınında yer buldu.

Kenan Yıldız'a Arsenal'in yanı sıra Premier Lig'den birçok kulübün ilgisinin olduğu vurgulandı.

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için sezon sonunda -Arsenal başta olmak üzere ciddi teklifler alacağı kaydedildi.

ARTETA ONU İSTİYOR

Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın, Kenan Yıldız'ı son derece beğendiği ve transferini istediği aktarıldı.

18 yaşındaki Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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