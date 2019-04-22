Premier Lig devleri Berke Özer'i takibe aldı
Fenerbahçe'de süre alamayan Berke Özer'in Manchester United ve Liverpool tarafından takip edildiği öne sürüldü.
Fenerbahçe’de sezon başında Altınordu'dan gelen kaleci Berke Özer'in takip edildiği kaydedildi.
Şu ana kadar lig maçlarında forma giyemeyen ve U21 takımında boy gösteren Berke'yi Liverpool ve Manchester United tarafından izlendiği kaydedildi. 18 yaşındaki file bekçisinin U21 maçındaki Galatasaray'a karşı scoutlarca takip edildiği belirtildi.
(Fotomaç)
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