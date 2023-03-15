Premier Lig devleri onun için yarışıyor! Kim, ''dünyanın en iyi stoperi''!

2021 yılnda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, eski öğrencisi Kim Min jae'nin transferini ısrarla istemiş ve Güney Koreli stoper 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

NAPOLİ KİM SAVAŞINI KAZANDI

Sarı-Lacivertliler'de gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Kim Min Jae, 18 milyon eurOya Napoli'ye transfer olmuştu. Yıldız stoperin İtalya'da oynadığı futbol İngiliz kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı.

MOURİNHO'DAN KİM İTİRAFI

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırırken Kim Min jae'yi transfer etmek istediğini açıklamıştı. Portekizli ünlü teknik adam, Güney Koreli stoper için, ' FaceTime'da onunla konuştum ve onu Tottenham'dan satın almak istedim, ancak Tottenham bana yardımcı olmadı. 5 milyon Euro teklif etmiştik, Fenerbahçe 10 milyon Euro istedi. Tottenham o dönem bunu ödeyemedi ve bakın şimdi Kim nerede? En üst seviyeye çıktı." dedi.

ALİ KOÇ DOĞRULADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mourinho'nun açıklamalarını destekler bir ifade kullandı. Koç, ' Jose Mourinho, Kim Min-Jae'yi 2020'de istedi. Ama Tottenham 14 milyon euroyu ödemedi' dedi.

İNGİLİZ DEVLERİNİN İŞTAHINI KABARTIYOR

Napoli, Fenerbahçe'den Kim'i transfer ettikten sonra sözleşmesine 48 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koydu. Liverpool, Manchester United ve Arsenal, yıldız stoperin sözleşmesinde yer alan maddeyi kullanarak transfer etmek istiyor. İngiltere'de üst düzey stoperlerin transfer bedelleri göz önüne alındığında Kim Min Jae için ödenmesi gereken 48 milyon euro makul olarak görünüyor. Chelsea, geçen transfer döneminde Wesley Fofana için 80 milyon euro ödemişti.

"DÜNYANIN EN İYİ STOPERİ"

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, Serie A'da 2-0 kazandıkları Atalanta maçının ardından Kim Min Jae ile ilgili övgü dolu sözler söylemişti. Spalletti Güney Koreli stoper için, ' Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi. Koşmaya başladığında beş saniyede rakip ceza sahasına girebiliyor' demişti.

Kim Min Jae, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduğundan beri takımın yıldızlarından biri olmayı başardı. Ligde Napoli'nin 18 puan farkla zirvede olmasına yardımcı olurken önemli bir rol oynadı.