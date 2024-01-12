İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,099
  • EURO
    32,9723
  • ALTIN
    1981.15
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig devleri transfer yarışında!
Spor

Premier Lig devleri transfer yarışında!

Premier Lig devleri Liverpool ve Manchester United, Fransa ekibi Nice'da forma giyen Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

12 Ocak 2024 Cuma 23:19 - Güncelleme:
Premier Lig devleri transfer yarışında!
ABONE OL

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için harekete geçen Liverpool, Manchester United'ın da hedefinde olan yıldız stoper için harekete geçti.

FRANSA'DA PARLADI

Sport Bible'de yer alan habere göre Liverpool, Manchester United'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu sezon özellikle savunma hattında sakatlıklardan başı kurtulmayan Liverpool, 24 yaşındaki Fransız stoperin transferinde öncelikli konuma geçti.

Toulouse alt yapısından çıkan Jean-Clair Todibo, Katalan ekibinde istenilen performansı gösteremediği için Nice'e transfer olmuştu.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nice formasıyla 14 resmi maça çıkan Jean-Clair Todibo bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.