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Spor

Premier Lig ekibi peşine düştü! Davinson Sanchez'e dev talip

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'e İngiltere'den talip çıktı. Savunmaya takviye yapmak isteyen Newcastle United, başarılı futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

4 Nisan 2024 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
Premier Lig ekibi peşine düştü! Davinson Sanchez'e dev talip
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Sezon başında Galatasaray'a transfer olduktan sonra performansıyla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılıların başarılı stoperine İngiltere'den talip çıktı.

NEWCASTLE TEKLİF YAPACAK

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Okan Buruk'un kadrosunda önemli bir yeri olan 27 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirdi.

"TARTIŞMASIZ STOPER"

Savunmaya tartışmasız bir stoper almak isteyen Ada ekibinin, gelecek sezon için şartları zorlayacağı ve Sanchez'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

2027'ye kadar Cimbom ile kontratı bulunan Sanchez'e 17 milyon Euro değer biçiliyor. Ayrıca Galatasaray'ın 1 sene de kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Sanchez, 3 gol, 2 asist üretti. 5 gole katkı veren Sanchez 22 maçta ilk 11'de görev yaptı.

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