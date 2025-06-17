İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3853
  • EURO
    45,6515
  • ALTIN
    4299.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig ekipleri Romulo'nun peşinde
Spor

Premier Lig ekipleri Romulo'nun peşinde

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi olan Romulo'ya, Premier Lig ekiplerinden Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest talip oldu.

IHA17 Haziran 2025 Salı 14:25 - Güncelleme:
Premier Lig ekipleri Romulo'nun peşinde
ABONE OL

Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en gözde oyuncusu oldu. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Daha önce Almanya'dan RB Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon ve Belçika'dan Anderlecht girişimde bulunurken, şimdi de daha önce de ilgisi bulunan Fulham'ın yanı sıra Wolverhampton ve Nottingham Forest de Romulo'ya talip oldu. Bu üç takımın Göztepe ile bonservis konusunda görüşmeler yaptığı öğrenilirken, İzmir ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

NOTTİNGHAM FOREST BİR ADIM ÖNDE

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i yedinci sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Nottingham Forest, kadrosunu güçlendirmek için forvet hattına iyi bir takviye yapmayı hedefliyor. İngiliz ekibinde ön plana çıkan isim Romulo olurken, sarı-kırmızılı ekiple temasa geçildi. Brezilyalı oyuncunun da gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Nottingham Forest'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Tarafların anlaşması durumunda Romulo gelecek sezondan itibaren Premier Lig'de ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

  • Romulo
  • transfer
  • Gözteppe
  • Nottingham Forest

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.