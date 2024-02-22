İngiltere Premier Lig ekipleri, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için sıraya girdi...

Beşiktaş'ın özkaynak düzeninden yetişen Semih Kılıçsoy, bu sezon elde ettiği fırsatı iyi şekilde değerlendirmişti.

Süper Lig'de 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek 10 kez skora katkı yapan Semih, 2024 yılının en çok tabelaya etki eden ismi olmayı başarmıştı.

PREMIER LİG KULÜPLERİ YARIŞIYOR

Yaptığı büyük çıkışla Avrupa transfer gündemine de hızlı bir giriş yapan 18 yaşındaki golcü için Premier Lig kulüpleri şimdiden yarışıyor!

AVUSTURYA VE MACARİSTAN KADROSUNDA YER ALACAK

Geleceğiyle ilgili olarak yaptığı tüm yorumlarda kariyerine Beşiktaş'ta devam etme planları yaptığını söyleyen Semih Kılıçsoy'un siyah beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim ve teknik ekibin oldukça memnun olduğu genç oyuncu, A Milli formayı giymeye hazırlanıyor. Türkiye'nin hazırlık maçları kapsamında Avusturya ve Macaristan'la mart ayında oynayacağı 2 karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmesi beklenen Semih'in, Ay Yıldızlı formayla ortaya koyacağı performansın ardından değerini katlaması bekleniyor.

SAKA VE HOJLUND'U SOLLADI, ZİRVEYE KURULDU

Semih Kılıçsoy, 2024'teki performansıyla yıldız futbolcuları sollamayı başardı. Bu sene çıktığı 8 maçta 7 defa ağları sarsan 18 yaşındaki forvet, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 23 yaş ve altı en golcü futbolcu durumunda. Semih bu istatistikte Arsenal'in 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu Bukayo Saka (6) ve Manchester United'ın 21'lik golcüsü Rasmus Hojlund'u (6) geride bıraktı.