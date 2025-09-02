Premier Lig ekipleri transferde makası açtı

Avrupa'nın en önemli 5 ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Premier Lig, iki yaz önceki transfer rekorunu (2,8 milyar) geliştirerek yine zirvede kaldı.

3,6 milyar avroluk harcamasıyla çıtayı biraz daha yukarı çeken Premier Lig'i 1,19 milyar avro ile Serie A, 851 milyon avroyla da Bundesliga ekipleri izledi.

LaLiga ekipleri transfere 684 milyon avro bütçe ayırırken, Ligue 1'de ise 662 milyon avroluk hareketlilik oldu.

Süper Lig, Avrupa liglerinin yer aldığı listede 321 milyon avro ile kendisine 7. sırada yer buldu.

Toplam gelir gider tablosunda yaz dönemini sadece iki lig artıda kapattı. Bundesliga, 1.03 milyar avro, Ligue 1 de 974 milyon avroluk gelir elde ederek bu dönemi eksiye düşmeden geride bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen 5 liginde transferde harcama tablosu şöyle oluştu: