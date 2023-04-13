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Spor

Premier Lig takımlarından göğüs sponsoru kararı

İngiltere Premier Lig ekipleri 2025-2026 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek olan göğüs sponsoru kararını onayladı. Karara göre bahis şirketleri göğüs sponsoru olamayacak.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
Premier Lig takımlarından göğüs sponsoru kararı
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İngiltere Premier Lig kulüpleri, bahis firmalarının forma göğüs sponsorluğunda yer almaması konusunda anlaşmaya vardı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Premier Lig'deki futbol kulüpleri, 2025-2026 sezonu sonundan itibaren forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer verilmemesi yönünde karar aldı.

Söz konusu karar, hükümetin mevcut bahis mevzuatı göz önünde bulundurularak Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ile Premier Lig yönetimi ve kulüplerin dahil olduğu görüşmeler sonunda verildi.

Öte yandan Premier Lig, bahis reklamlarını azaltmak için gönüllü bir şekilde bu kararı alan Birleşik Krallık'taki ilk spor ligi oldu.

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