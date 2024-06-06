Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP ile dertte

Avrupa'nın en önemli ligi olan Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP kurallarıyla derde girdi.

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest ve Leicester City'nin Finansal Fair Play kurallarını çiğnediği ve oyuncu satması gerektiği belirtildi.

BU KULÜPLER İÇİN ZAMAN KISITLI

Altı Premier Lig ekibinin Haziran ayı bitmeden bazı oyuncularını satmak zorunda olduğu ifade edildi.

Chelsea, Amerikalı milyarder Todd Boehly'e satıldıktan sonra yapılan pahalı transferle gündeme gelmişti.