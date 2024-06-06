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Spor

Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP ile dertte

Premier Lig'de 6 kulübün, FFP kurallarında sıkıntı yaşamamak için Haziran ayı bitmeden oyuncu satmak zorunda olduğu belirtildi.

6 Haziran 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP ile dertte
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Avrupa'nın en önemli ligi olan Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP kurallarıyla derde girdi.

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest ve Leicester City'nin Finansal Fair Play kurallarını çiğnediği ve oyuncu satması gerektiği belirtildi.

BU KULÜPLER İÇİN ZAMAN KISITLI

Altı Premier Lig ekibinin Haziran ayı bitmeden bazı oyuncularını satmak zorunda olduğu ifade edildi.

Chelsea, Amerikalı milyarder Todd Boehly'e satıldıktan sonra yapılan pahalı transferle gündeme gelmişti.

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