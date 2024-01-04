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Spor

Premier Lig'de 80 milyon euroluk transfer yarışı

Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle United, Sporting Lizbon forması giyen Ousmane Diomande'yi transfer etmek için yarışa girdi.

4 Ocak 2024 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
Premier Lig'de 80 milyon euroluk transfer yarışı
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Bu sezon Sporting Lizbon'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ousmane Diomande için iki Premier Lig devi kıyasıya yarışta.

80 MİLYON EURO

Football Insider'da yer alan habere göre Arsenal, Ousmane Diomande'nin ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Mikel Arteta devre arasında stoper takviyesini kesin olarak istese de FFP sorunlarından dolayı Arsenal'in bu transferi yaza bırakmak istediği de söylendi.

Newcastle United ise yıldız oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.

Ayrıca Portekiz basınından Record'da, Arsenal'in yıldız oyuncuyu izlemek için Afrika Uluslar Kupası'na gözlemci göndereceği söylendi.

Sporting Lizbon'un da ne olursa olsun Diomande'nin sözleşmesinde bulunan 80 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesini istiyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 22 resmi maça çıkan Ousmane Diomande bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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