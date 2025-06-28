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Spor

Premier Lig'de devrim başlıyor: 2025/26 sezonunda maç deneyimi tamamen değişiyor

Premier Lig, Amerikan tarzı yayın anlayışından ilham alarak 2025/26 sezonunda canlı yayınlarda büyük değişikliklere imza atacak. Oyuncularla saha kenarında anlık röportajlar, soyunma odasına kameralar ve gol sevinçlerine yakın planlar artık maçların bir parçası olacak.

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Premier Lig'de devrim başlıyor: 2025/26 sezonunda maç deneyimi tamamen değişiyor
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Premier Lig, 2025/26 sezonuyla birlikte taraftar deneyimini yeniden şekillendirecek çarpıcı bir yayın yeniliği başlatmaya hazırlanıyor. Amerikan spor yayıncılığının görsel dinamizmini örnek alan lig yönetimi, Sky ve TNT ile yaptığı toplam 6,6 milyar sterlinlik anlaşmayla sporseverleri adeta maçın içine çekecek.

Yeni uygulamalar arasında, oyuncular oyundan çıktıktan hemen sonra yapılan saha kenarı röportajları öne çıkıyor. Oyunculara nefeslenmeleri için kısa bir süre tanınacak, ardından anlık duygularını izleyiciyle paylaşmaları sağlanacak. Ayrıca, gol sevinçleri sırasında kameramanlar sahaya adım atarak sevinç anlarını çok daha yakından kaydedecek.

İzleyicilerin ilgisini çekecek bir başka yenilik ise soyunma odalarına sınırlı erişim. Takımlar sahaya çıkmadan önceki anlar ilk kez canlı yayınla izleyiciye sunulacak. Stratejik konuşmalar ise gizli kalacak şekilde kurgulanacak.

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