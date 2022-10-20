İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2022 Perşembe / 25 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5965
  • EURO
    18,1938
  • ALTIN
    974.442
  • BIST100
    3880.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'de Liverpool kazandı, Chelsea puan kaybetti
Spor

Premier Lig'de Liverpool kazandı, Chelsea puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool evinde West Ham United'ı 1-0 geçti. Gecenin bir diğer maçında Chelsea, Brentford deplasmanında berabere kaldı. İşte detaylar...

AA20 Ekim 2022 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Premier Lig'de Liverpool kazandı, Chelsea puan kaybetti
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun orta sıralarındaki takımların mücadelesinde, geçen sezonun ikincisi Liverpool, West Ham United'ı ağırladı. Liverpool, Darwin Nunez'in 22. dakikada attığı golle mücadeleyi kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea'nin Brentford'a konuk olduğu karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Londra temsilcisi ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Chelsea 20 puanla 4. sırada yer aldı. Chelsea gibi maç eksiği bulunan Liverpool da 16 puanla 7. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise Manchester United ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.