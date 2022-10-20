Premier Lig'de Liverpool kazandı, Chelsea puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun orta sıralarındaki takımların mücadelesinde, geçen sezonun ikincisi Liverpool, West Ham United'ı ağırladı. Liverpool, Darwin Nunez'in 22. dakikada attığı golle mücadeleyi kazandı.



Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea'nin Brentford'a konuk olduğu karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Londra temsilcisi ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Chelsea 20 puanla 4. sırada yer aldı. Chelsea gibi maç eksiği bulunan Liverpool da 16 puanla 7. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise Manchester United ile karşılaşacak.