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Spor

Premier Lig'de Manchester derbisi

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Manchester United bugün 19.30'da Etihad Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

15 Aralık 2024 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Premier Lig'de Manchester derbisi
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İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 16. haftasında Manchester City ve Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, TSİ 19.30'da başlayacak. Dev maçı Anthony Taylor yönetecek.

MANCHESTER CITY KAOSUN İÇİNDE

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, son 10 resmi maçında sadece 1 galibiyet aldı. Zirve yarışının uzağında kalmaya başlayan Manchester City, 27 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

AMORIM'İN İLK DERBİ MAÇI

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United ise teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki ilk derbisine çıkacak. Ligin 13. sırasında yer alan Manchester United, Premier Lig'de 15 maçta 19 puan toplayabildi.

  • Manchester Derby
  • Premier League
  • Etihad Stadyumu

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