Premier Lig'de Mason Mount rekabeti

Chelsea forması giyen Mason Mount, Ada'da transfer savaşına neden oldu.

ESPN'in haberine göre, Chelsea, sözleşmesi gelecek yıl bitecek İngiliz futbolcuyu kadrosunda tutmak için son bir teklifte bulundu.

SATMA KARARI ALINACAK

Londra temsilcisinin, 24 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmemesi durumunda, oyuncuyu bu yaz satma kararı alacağı kaydedildi.

Öte yandan Mason Mount'un, maaşında önemli bir artış beklediği ve haftada 250 bin sterlin kazanan Reece James'i örnek olarak gösterdiği kaydedildi.

3 EKİP DEVREDE

Premier Lig ekipleri Manchester City, Liverpool ve Manchester United'ın, Mount'un durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. 3 ekibin, Chelsea'nin satış kararı alması durumunda yaz aylarında teklif yapacağı aktarıldı.

Chelsea'de bu sezon 33 maça çıkan Mason Mount, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.