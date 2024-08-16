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Spor

Premier Lig'de rekor transfer

İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth, rekor bedelle gönderdiği Dominic Solanke'nin yerini rekor bir transferle doldurmaya hazırlanıyor. Bournemouth, Porto'dan Evanilson'u 47 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

16 Ağustos 2024 Cuma 19:43 - Güncelleme:
Premier Lig'de rekor transfer
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Premier Lig'de yeni sezon bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde yeni sezon öncesinde Bournemouth, rekor bir transferi açıklamaya hazırlanıyor.

Porto'dan yapılan açıklamada Evanilson'un transferi için Bournemouth'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bournemouth'un transfer için 37 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği, anlaşmanın toplam bedelinin 47 milyon euro olduğu ifade edildi.

Sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolleri için İngiltere'ye giden Evanilson'un transferinin kısa süre içinde Bournemouth tarafından da açıklanması bekleniyor.

REKOR AYRILIK SONRASI REKOR TRANSFER

Bournemouth, yaz transfer döneminde golcü oyuncusu Dominic Solanke'yi rekor bedelle Tottenham'a sattı.

Tottenham, bu transfer için Bournemouth'a 65 milyon euro ödedi. Bu tutar, Bournemouth'un en yüksek bedelle yaptığı satış oldu.

Evanilson transferinin ardından Bournemouth, kendi rekorunu kırdı. Premier Lig ekibi 2018/19 sezonunda Jefferson Lerma transferi için ödenen 30.5 milyon euro ile kulüp rekorunu kırmıştı.

EVANILSON'UN KARİYERİ

Futbol kariyerine Fluminense'nin altyapısında başlayan Evanilson, Brezilya'da Tombense formasını da giydi.

2020'de Porto'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, 4 yıldır Portekiz ekibinde oynuyordu.

Evanilson, kariyeri boyunca forma giydiği 191 maçta 79 gol ve 23 asist kaydetti.

  • Bournemouth transfer
  • Dominic Solanke
  • Evanilson

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