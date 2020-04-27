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Spor

Premier Lig'de sahaya inen ilk kulüp Arsenal

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde topçularını sahada idmanlara başlattı.

DHA27 Nisan 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:25
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COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ertelenen Premier Lig'de tesislerde idmanlara başlayan ilk ekip Arsenal oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fransız forvet Alexandre Lacazette, Brezilyalı savunmacı David Luiz ve İsviçreli orta saha Granit Xhaka, kulübün London Colney tesislerine girerken görüldü. Futbolcuların, sahadaki sosyal mesafe kurallarına uyarak bireysel şekilde antrenman yaptığı ifade edildi.

İngiltere'de futbol 8 Haziran'a kadar askıya alınırken, Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'ya 12 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulmuş, o günden bu yana da hiçbir kulüp tesislerde idman yapmamıştı.

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