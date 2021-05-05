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Spor

Premier Lig'de seyirciler tribünlere geri dönüyor

İngiltere Premier Lig yönetimi, bu sezonun son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını açıkladı.

AA05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:17
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İngiltere Premier Ligi, kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında belirli limitlerle ev sahibi takım taraftarlarının maçlara alınabileceğini açıkladı.

Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya ligin son 2 haftasında geçilebileceği ve böylelikle her takımın bir maç seyircisi önünde oynayabileceği kaydedildi.

Buna göre, 18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak 37. hafta maçları ile 23 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak son hafta maçlarıyla birlikte, belirlenecek sayıda seyirci stadyumlardaki yerini alabilecek.

Ayrıca açıklamada, deplasman yasağı kararının, kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından operasyonel zorluklara karşı alındığı belirtilirken, ev sahibi seyirci sayısının maksimuma çıkarılmak istendiği bildirildi.

Seyircilerin güvenliğinin ön planda tutulacağına değinilen açıklamada, kulüplerin stada giriş ve çıkışlarda belirli planlara sahip olduğu ifade edildi.

Maçlara seyirci alınmasıyla ilgili son kararı verecek olan Birleşik Krallık hükümetinin, 10 Mayıs'a kadar açıklama yapacağı aktarıldı.

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