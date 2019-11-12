Premier Lig'de, VAR tartışması sürüyor

Premier Lig, VAR sistemini en geç kullanmaya başlayan lig oldu. Buna rağmen yeni teknoloji konusunda Ada’da tartışmalar bitmiyor.

Son olarak Manchester City’nin 3- 1 kaybettiği Liverpool maçında penaltısının verilmemesi, VAR’ı yine tartışma konusu haline getirdi. Kulüplerin bir araya gelerek, bu konuyla ilgili yeni kararlar almaları bekleniyor.

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