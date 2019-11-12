Premier Lig'de, VAR tartışması sürüyor
İngiltere Premier Lig'de, VAR sistemiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.
Premier Lig, VAR sistemini en geç kullanmaya başlayan lig oldu. Buna rağmen yeni teknoloji konusunda Ada’da tartışmalar bitmiyor.
Son olarak Manchester City’nin 3- 1 kaybettiği Liverpool maçında penaltısının verilmemesi, VAR’ı yine tartışma konusu haline getirdi. Kulüplerin bir araya gelerek, bu konuyla ilgili yeni kararlar almaları bekleniyor.
Fanatik
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