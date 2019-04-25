Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şampiyonluğun en güçlü adayları Manchester City ile Liverpool'da forma giyen oyuncular, yılın 11'ine damga vurdu.

Listede, lider Manchester City'den 6, en yakın takipçisi Liverpool'dan 4, Manchester United'dan ise 1 oyuncuya yer verildi.

Geçen sezon İngiltere'de yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ise bu sezon yılın futbolcusuna aday gösterilmemesinin ardından en iyi 11'e de seçilemedi.

Yılın en iyi 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Ederson Moraes (Manchester City)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Aymeric Laporte (Manchester City), Andrew Robertson (Liverpool)

Orta saha: Paul Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Raheem Sterling (Manchester City), Sergio Agüero (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool)

(AA)